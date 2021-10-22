بوتين وبينيت في لقاء أول.. قوة إيران المتصاعدة في سوريا وملف طهران النووي أبرز الملفات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى روسيا يوم الجمعة لإجراء محادثاته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان البرنامج النووي الإيراني محور المناقشات.

هبطت طائرة بينيت صباح الجمعة في منتجع سوتشي الروسي، على شواطئ البحر الأسود، حيث سيعقد الاجتماع بين الزعيمين.

تولى نفتالي بينيت منصبه في يونيو/حزيران الماضي وكانت لسلفه بنيامين نتنياهو علاقات وثيقة مع بوتين.

أكد بينيت قبل مغادرته إلى سوتشي أن"العلاقات بين روسيا وإسرائيل، هي عنصر مهم في السياسة الخارجية الإسرائيلية"، مذكراً على وجه الخصوص "بالمكانة الخاصة لروسيا في المنطقة ودورها الدولي".

في الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة نفتالي بينيت أنه ينبغي على الزعيمين مناقشة "برنامج إيران النووي بشكل أساسي" في الاجتماع.

في نهاية سبتمبر، اتهم بينيت إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها تجاوزت "جميع الخطوط الحمراء" وأكد مجددًا أن الدولة اليهودية "لن تسمح" لطهران بامتلاك السلاح النووي.

وتعتبر روسيا من بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 إلى جانب ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

كانت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب (2017-2021)، قد انسحبت بعد ثلاث سنوات من هذا الاتفاق المفترض أن يؤطر البرنامج النووي الإيراني، لكن خليفته في البيت الأبيض، جو بايدن يرغب في العودة إلى طاولة المفاوضات.

وهكذا استؤنفت المحادثات في أبريل/ نيسان في فيينا من أجل إعادة إطلاق الاتفاقية، لكنها توقفت منذ يونيو مع انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.

وهنأ فلاديمير بوتين نفتالي بينيت بعد توليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية، وأكد أن التعاون الروسي الإسرائيلي سيعزز "السلام والأمن والاستقرار" في الشرق الأوسط.