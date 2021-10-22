أكثر من أربعة آلاف اعتداء جنسي طالت مستخدمي شركة "ليفت" بين 2017 و2019

سجلت "ليفت"، إحدى أبرز الشركات المنافسة لـ"أوبر" في خدمات الأجرة في الولايات المتحدة، أكثر من أربعة آلاف اعتداء ذي طابع جنسي خلال رحلات لمستخدمي التطبيق بين العامين 2017 و2019، على ما أعلنت في تقريرها الأول بشأن سلامة المستخدمين.

وصدر التقرير المنتظر منذ عامين، بعدما تعهدت الشركة الأمريكية بالشفافية إثر نشر منافستها "أوبر" تقريرا عن مسائل السلامة.

وأوضحت "ليفت" أن الاعتداءات الجنسية نادرة إحصائيا، لكنها تمثّل مع ذلك مشكلة خطرة. وأقرت الشركة بأن العدد الفعلي للاعتداءات أعلى من ذلك المبلّغ عنه على الأرجح، لأن "إبلاغ أحد الناجين أو الناجيات عما حصل معه قد يستغرق شهورا أو سنوات، إذا ما قرر هذا الشخص ذلك".

وفي 2019، أحدث سنة يغطيها التقرير تم تسجيل حوالي أربعة آلاف اعتداء جنسي طالت مستخدمي "ليفت" بين 2017 و2019. فيما سُجل 1807 اعتداءات جنسية في العام 2019 لوحده، أي بزيادة 44 بالمئة عن العام السابق.

وعزت "ليفت" هذا الارتفاع بجزء منه إلى ازدياد عدد الرحلات والزبائن.

وفي الربع الرابع من 2019، أحصت الشركة 22,9 مليون مستخدم نشط، في مقابل 18,6 مليونا خلال الفترة عينها من العام السابق.

وتواجه "أوبر" و"ليفت" دعاوى قضائية عدة في الولايات المتحدة من جانب ضحايا يتهمون الشركتين بعدم تخصيص أدوات كافية عبر التطبيقين لحماية المستخدمين.