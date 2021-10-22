نصر الله: إسرائيل مخطئة إذا "تصرفت كيفما شاءت" في منطقة النزاع البحري

قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران الجمعة إن إسرائيل ليست حرة في بدء التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وأضاف نصر الله في كلمة عبر التلفزيون "إذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يريد قبل حسم هذا النقاش فهو مخطئ".

وطرح مجلس الوزراء اللبناني هذا السؤال على الممثل الدائم للأمم المتحدة وآخرين في المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل مجموعة هاليبرتون الأمريكية لخدمات حقول النفط عقد حفر بحري في البحر المتوسط لطلب توضيح عما إذا كانت عمليات الحفر ستشمل المناطق المتنازع عليها.