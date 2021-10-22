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المملكة المتحدة

الملكة إليزابيث الثانية تعود إلى قلعة وندسور بعد أن أمضت ليلتها في المستشفى

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في وستمنسترأبي، لندن، 12 أكتوبر 2021
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في وستمنسترأبي، لندن، 12 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلن قصر باكنغهام أنّ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عاماً أمضت ليلة الأربعاء-الخميس في المستشفى بعد أن نصحها الأطبّاء بالخلود للراحة، مؤكّداً أنّها عادت إلى قلعة وندسور ومعنوياتها مرتفعة.

وقال القصر الملكي في بيان إنّه "بعدما نصحها الأطباء بالخلود للراحة لبضعة أيام، قصدت الملكة المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء فحوص أولية، وقد عادت إلى قلعة وندسور اليوم (الخميس) عند وقت الغداء، ومعنوياتها مرتفعة".

والملكة التي ستحتفل العام المقبل بذكرى مرور 70 عاماً على اعتلائها العرش، ألغت الأربعاء زيارة إلى إيرلندا الشمالية بعدما امتثلت "على مضض" لنصيحة أطبائها بالراحة لبضعة أيام.

وشاركت الملكة إليزابيث الثانية في الآونة الأخيرة في عدد من الأنشطة العامة بعدما أمضت فترات الحجر المتتالية في قصر وندسور بالقرب من لندن، على الرّغم من أنّ الكثيرين توقّعوا منها أن تبتعد عن مثل هذه الأنشطة بعد وفاة زوجها فيليب في نيسان/أبريل الفائت.

وظهرت الملكة الثلاثاء في حفل استقبال حضره رئيس الوزراء بوريس جونسون ورجال أعمال في وندسور، وقد بدا أنّها بصحة جيّدة، إذ صافحت اشخاصاً واقفة من دون قفازات وتحادثت مع عدد من الضيوف من دون أن تضع كمامة.

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وشوهدت الملكة الأسبوع الفائت وهي تمشي مستعينة بعصا في أول ظهور علني لها على هذا النحو منذ عام 2004.