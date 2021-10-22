موسكو تقول إن خطة الناتو تبرر قطع علاقاتها مع الحلف الأطلسي

قال الكرملين يوم الجمعة إن إقرار حلف شمال الأطلسي استراتيجية جديدة تركز على روسيا يؤكد صحة قرار موسكو قطع العلاقات معه.

ووافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع على خطة دفاع رئيسية جديدة لمواجهة أي هجوم روسي محتمل على جبهات متعددة، في إعادة تأكيد على الهدف الأساسي للحلف والمتمثل في ردع موسكو على الرغم من التركيز المتزايد على الصين.

وقبل ذلك بأيام قطعت روسيا العلاقات عبر إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الحلف ومقر بعثته في موسكو بعدما طرد ثمانية روس متهمين بالتجسس.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية "ما من حاجة للحوار في ظل هذه الظروف، و(إقرار) حلف شمال الأطلسي مثل هذا المبدأ يؤكد ذلك مرة أخرى".

وأضاف "لم تكن لدى روسيا مطلقا أي أوهام عن حلف شمال الأطلسي. نعلم طبيعة هذا التحالف... لم يتشكل هذا التحالف من أجل السلام، لقد تم تصوره وتصميمه وإنشاؤه للمواجهة".