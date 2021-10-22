شاهد: سيول الحمم المنبعثة من بركان كومبري فييخا تهدد حيا جديدا في لا بالما

تهدد الحمم البركان المتواصلة لبركان كومبري فييخا الثائر المزيد من المباني مع وصولها إلى منطقة حضرية جديدة في الجزيرة الإسبانية الأربعاء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحمم بلغت حي لا لاغونا في محيط العديد من المباني بما في ذلك محطة بنزين كانت قد أفرغت خزاناتها قبل أسابيع.
وذكرت تقارير إعلامية أن تدفق الحمم البركانية كان يهدد الحي خلال الأيام الماضية، ما دفع إلى إخلائه الأسبوع الماضي. وإذا استمرت الحمم في مسارها، فقد تصل إلى وسط الحي حيث توجد مدرسة وكنيسة وصيدلية.
يستمر بركان كومبري فييخا في إطلاق الرماد والحمم البركانية التي نحتت طريقًا للدمار عبر جزيرة لا بالما منذ ثورانه في 19 سبتمبر- أيلول الماضي.
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