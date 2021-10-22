شاهد | مواطنون في بنما يزحفون في الشوارع في عيد "المسيح الأسود"

يحتفل البنميون في كل 21 تشرين الأول/أكتوبر بعيد "المسيح الأسود"، مكرمين تمثالاً خشبياً للنبي عيسى، عُثر عليه في مدينة بورتوبيلو منذ أكثر من أربعة قرون. ولا تعرف أصول هذا التمثال ويشاع أن صيادي أسماك عثروا عليه بعدما عجزت سفينة كانت تقله إلى إسبانيا من الإبحار. ويحجّ البنميون المؤمنون خلال الأسبوع الحالي إلى بورتوبيلو، وبعضهم يجتاز عشرات الكيلومترات مشياً على الأقدام. بالنسبة لسكان المدينة، إن المهرجان يتخطى الديانة، إذ يعتبرونه نوعاً من الاحتجاج ضدّ الاستعمار الإسباني الذي جاء بالعبودية والعنصرية.
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