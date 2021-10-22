البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور باريس الشهر المقبل وستلتقي ماكرون

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال محادثة هاتفية في الجهود التي يتعيّن بذلها من أجل تعزيز الدفاع في أوروبا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية في بيان أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى لقاء الرئيس ماكرون في وقت لاحق من الشهر الحالي في روما حيث سيواصلان البحث في الملفات الكثيرة المتّصلة بالتعاون الفرنسي-الأمريكي".

كذلك أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور باريس في 11و12 تشرين الثاني/نوفمبر وستلتقي ماكرون.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن هاريس وماكرون "سيبحثان في أهمية العلاقة عبر المحيط الأطلسي من أجل السلام والأمن في العالم وسيشددان على أهمية شراكتنا في التصدي للتحديات التي تواجه الكوكب على غرار كوفيد-19 والأزمة المناخية مرورا بقضايا الساحل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".