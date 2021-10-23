الجهادي الجزائري طايع ولد محمد الذي نشط في مالي يسلم نفسه للسلطات

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية السبت أن جزائرياً انضم إلى "الجماعات الإرهابية" الناشطة في مالي سلم نفسه للسلطات العسكرية في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب (...)، سلّم الإرهابي المُسمى عقباوي شريف المدعو طايع ولد محمد نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021".

وأشارت إلى أن الجزائري الذي كان بحوزته مسدس رشاش وذخيرة، انضم في عام 2008 إلى "الجماعات الإرهابية الناشطة في شمال مالي".

Terrorist surrenders to Army in Bordj Bardji Mokhtar



↪️ https://t.co/nLfjYnjBeKpic.twitter.com/qQLf9V70sn — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) October 23, 2021

وتستخدم السلطات عبارة "إرهابي" للإشارة إلى إسلاميين ما زالوا نشطين بعد انتهاء الحرب الأهلية (1992-2002).

وهو سابع جزائري ينتمي إلى حركة جهادية في الساحل يسلم نفسه للسلطات منذ بداية العام، بحسب تعداد وكالة فرانس برس بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع.

قتل تسعة إسلاميين مسلحين في اشتباكات مع جنود واستسلم خمسة للسلطات العسكرية، بحسب تقرير لوزارة الدفاع صدر في تموز/يوليو.

ونفذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المنبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي كانت نشطة خلال الحرب الأهلية، هجمات وعمليات اختطاف غربيين في منطقة الساحل، لا سيما في شمال مالي.

وكان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجزائري عبد المالك دروكدال قد قتل قبل عام في شمال مالي على يد القوات المسلحة الفرنسية. وحلّ محله جزائري آخر هو أبو عبيدة يوسف، وفق التنظيم.

وعلى الرغم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم التوصل إليه في العام 2005، والرامي إلى طي صفحة "العشرية السوداء" (1992-2002) التي أوقعت مئتي ألف قتيل، لا تزال جماعات إسلامية مسلّحة تنشط في الجزائر خصوصا في الشرق حيث تستهدف عادة قوات الأمن.