شاهد: هكذا يتم تحويل القمامة في جوهانسبرغ إلى أحجار للبناء

في بلدة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، يُحول المتطوعون القمامة إلى أحجار، تُستخدم فيما بعد لبناء فصول دراسية للأطفال المحليين.

إن عدم وجود ميزانية والحاجة إلى فصل دراسي جديد هو ما أطلق الفكرة المبتكرة.