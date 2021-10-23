شاهد: مراسم جنازة العداءة الكينية المقتولة أغنيس تيروب

ألقت وفاة نجمة العدو الكينية أغنيس تيروب الضوء على الضغوط التي تواجهها رياضيات البلاد اللائي يدفعن ثمناً باهظاً وغالباً مأساوي لنجاحهن الباهر في مجتمع يهيمن عليه الذكور.