شاهد: حاكم محافظة إيرانية يتلقى صفعة قوية خلال حفل تنصيبه

فوجئ زين العابدين رضوي برجل يصعد على منصة الاحتفال ويصفعه بقوة على مرأى ومسمع الحاضرين وعدسات الكاميرات أثناء إلقائه خطاب تنصيبه حاكماً جديداً لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران ودول أخرى حيث ظهر المعتدي وهو يخرج من وراء منصة الخطاب ويسير بهدوء تجاه رضوي قبل أن يصفعه بقوة وسط ذهول الحاكم الجديد.

المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة

زين العابدين خرم رضوي المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة من قبل أحد المشارکين في مراسيم تقديمه السبت 23 أكتوبر #IranProtestspic.twitter.com/4vGy4V8RRB — إيران الحرة (@IranAlhurra) October 23, 2021

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحادث وقع في حضور وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي شارك في مراسم التنصيب.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن المعتدي ينتمي للحرس الثوري الإيراني وقام بالهجوم على رضوي بسبب دوافع شخصية.

وطبقاً لوكالة إرنا شبه الرسمية، هاجم الرجل رضوي بسبب تلقي زوجته اللقاح المضاد لكوفيد-19 على يد ممرض ذكر لعدم توافر ممرضات إناث وهو ما أغضب الرجل واعتبر الحاكم الجديد مسؤول عنه.