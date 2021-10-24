انفجار دامٍ في العاصمة الأوغندية كمبالا ورئيس البلاد يعتبره "عملا إرهابيا"

قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الأحد إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا مساء السبت وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو "عمل إرهابي" وتعهد ملاحقة المسؤولين.

وكتب على تويتر عن الانفجار الذي وقع مساء السبت في أحد المطاعم الشعبية في شمال كمبالا "يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقبض على الجناة".

وقالت الشرطة إن "الانفجار الخطير" وقع قرابة الساعة 21,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) في مطعم شعبي في إحدى ضواحي كمبالا.

وأوضح موسيفيني أنه أُخطر بأن ثلاثة أشخاص "تركوا طردا" في مكان الحادث تبين أنه قنبلة انفجرت لاحقا وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وتابع أن المحققين ما زالوا يمشطون موقع الانفجار وستكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقال الرئيس الاوغندي "يجب ألا يشعر السكان بالخوف، سنهزم هذا العمل الجرمي كما هزمنا كل الأعمال الجرمية الأخرى التي ارتكبتها خنازير لا تحترم الحياة".