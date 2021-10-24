بابا الفاتيكان: لا تعيدوا اللاجئين إلى ليبيا.. إلى معسكرات الاعتقال ومخيماتها غير الإنسانية

ناشد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف عمليات إعادة المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في عرض البحر المتوسط إلى ليبيا وغيرها من البلدان غير الآمنة، حيث ينتظرهم "عنفٌ لا إنساني".

وقال البابا فرنسيس في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، اليوم الأحد: "أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين وغيرهم من المحتاجين للحماية في ليبيا"، وأضاف موجّهاً كلامه لهم: "أنا لم أنساكم قط، أسمع صراخكم وأدعو لكم".

وتابع: إن ثمة "الكثير من هؤلاء رجالاً ونساءً وأطفالاً يتعرضون لعنف لا إنساني"، وقال: "مرة أخرى أطلب من المجتمع الدولي أن يفي بوعوده للبحث عن حلول مشتركة وملموسة ودائمة لإدارة أزمة الهجرة من ليبيا وغيرها من دول البحر المتوسط".

وشدد بابا الفاتيكان على ضرورة منح الأولوية لإنقاذ أرواح الناس في عرض البحر المتوسط وتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من التقدم بطلبات للحصول على حق اللجوء. ووصف مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا بمعسكرات اعتقال حقيقية ومخيمات غير إنسانية.

وكانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين أنها انتشلت جثث 15 مهاجرا بينما نجا 177 ممن كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا بعد محاولتهم عبور المتوسط باتجاه البر الأوروبي.

ويواجه المهاجرون واللاجئون في ليبيا الاحتجاز وإساءة المعاملة، وقامت السلطات باعتقال أكثر من خمسة آلاف مهاجر خلال حملة استهدفتهم قبل نحو عشرين يوماً، حين قتل حراس ستة مهاجرين على الأقل في مركز للاحتجاز، وذلك في وقت أدى فيه الاكتظاظ الشديد إلى فوضى وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.