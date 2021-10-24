شاهد: ليتواني يحقق رقما قياسيا بالبقاء 3 ساعات داخل حاوية مليئة بالثلج

حقق أحد عشاق القدرة على التحمل في ليتوانيا رقما قياسيا عالميا جديدا في ملامسة الجسم بالكامل للجليد.

وأمضى فاليريان رومانوفسكي ثلاث ساعات ودقيقة واحدة مغمورًا تمامًا في وعاء زجاجي مملوء بمكعبات جليدية في الساحة الرئيسية في قلب العاصمة فيلنيوس.

وتواجد ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الموقع لتسجيل الإنجاز لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتأكيد الرقم القياسي العالمي الجديد.

واستطاع حامل الرقم القياسي السابق، الفرنسي رومين فاندندورب، البقاء داخل وعاء مشابه مدة ساعتين و 35 دقيقة العام الماضي.