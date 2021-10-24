شاهد: ابن ملك اليونان السابق يتزوج من ابنة ملياردير سويسري

تزوج الابن الأصغر لملك اليونان الأسبق قسطنطين الثاني من ابنة ملياردير سويسري يوم السبت في حفل أقيم في أثينا.

عقد فيليبوس قرانه مع نينا فلوهر في كاتدرائية أثينا الأرثوذكسية حيث تجمعت حشود كبيرة خارج المكان.

وحضر حفل الزفاف العديد من الضيوف الأجانب بما في ذلك ملكة إسبانيا صوفيا والأميرة البريطانية بياتريس والأميرة الدنماركية بينيديكت.

وسبق لكل منهما الزواج مرتين قبل مراسم يوم السبت.