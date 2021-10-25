قبل مئة يوم على دورة الألعاب الأولمبية... الصين تفرض إغلاقا وتدابير صحية في ظل ارتفاع إصابات كورونا

فرضت السلطات الصينية، الإثنين إغلاقاً شمل عشرات آلاف الأشخاص في شمال الصين، كما طالبت سكان العاصمة بالحد من تنقلاتهم بسبب عودة الإصابات بفيروس كورونا، قبل مئة يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وسجلت الصين 39 إصابة جديدة بكوفيد الاثنين وأكثر من مئة إصابة خلال الأسبوع الماضي، وترتبط معظم هذه الإصابات بتنقل مجموعة من السياح.

سياسة "صفر تسامح" مع الفيروس

وعلى الفور، ردت السلطات الصينية، التي تمارس سياسة "صفر تسامح" مع الفيروس، بفرض قيود ونظمت حملات فحص جماعية في المناطق المعنية.

في بكين، حيث من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 شباط/فبراير، تم تأجيل الماراثون الذي كان سيشارك فيه حوالي 30 ألف عداء في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى أجل غير مسمى "من أجل الحد من انتقال الوباء"، بحسب المنظمين.

وأُرجئ ماراثون ووهان، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه 26 ألف شخصا الأحد الماضي في المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019، في اللحظة الأخيرة لنفس الأسباب.

وطلب مسؤول في بلدية بكين من السكان تجنب السفر "غير الضروري" خارج المدينة وكذلك التجمعات الكبيرة في الوقت الحالي.

وطلبت السلطات من أي شخص يصل إلى بكين من منطقة تم فيها رصد الاصابة بكوفيد ابراز نتيجة اختبار سلبية.

وأعلنت الشرطة الإثنين فتح ثلاثة تحقيقات بشأن عدم الامتثال للقواعد الصحية.

حملات اختبار جماعية

تم تسجيل الاصابات الجديدة بكوفيد-19 في شمال البلاد، حيث أطلقت إحدى عشرة مقاطعة حملات اختبار جماعية.

في إيجين، وهي مدينة في مقاطعة منغوليا الداخلية الواقعة في شمال الصين، تم فرض الاغلاق على حوالي 35 ألف شخصا لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين.

وفي بعض المدن الشمالية، بينها لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، تم تعليق خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وأغلقت المواقع السياحية أمام الزوار.

الأحد، أعلنت السلطات بالفعل تعليق الرحلات السياحية المنظمة إلى خمس مناطق تم فيها تسجيل إصابات بالفيروس، بينها بكين.