شاهد: افتتاح متجر مؤقت في لندن تكريما للمغني ديفيد بوي

تم افتتاح متجر مؤقت في العاصمة البريطانية لندن احتفاءً بمرور 75 عاما على ولادة المغني ديفيد بوي وسيتم تنظيم الافتتاح في الـ 8 من يناير-كانون الثاني المقبل بالتزامن مع تاريخ ميلاد بوي. ويقع المتجر المؤقت في الـ 14 من شارع هيدون بلندن، ويضم ألبومات المطرب الراحل وأغراضه من قبعات وسترات وكتب وغيرها من الأغراض الخاصة بديفيد بوي.