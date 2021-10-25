الرئيس المصري يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وكتب السيسي "يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء . وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

فُرضت حالة الطوارئ في مصر إثر هجومين داميين وقعا في نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية وتبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ ذاك تم تجددها كل ثلاثة أشهر.

وقبلها فرضت مصر حالة الطوارئ عام 2014 في شبه جزيرة سيناء فقط التي تشهد منذ سنوات تمردا إسلاميا يقوده تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية سيناء، الفرع المحلي للتنظيم المتطرف.

وتفرض السلطات في هذه المنطقة حظر تجول يبدأ في بعض أنحائها الشمالية عند الساعة 19,00 (17,00 ت غ).

ومنذ شباط/فبراير 2018 تشن القوات المسلّحة المصرية من جيش وشرطة عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" في سيناء وأنحاء من الصحراء الغربية بين وادي النيل والحدود مع ليبيا.

وتمنح حالة الطوارئ الشرطة صلاحيات أوسع على صعيد إجراء التوقيفات والمراقبة ويمكّنها من تقييد حرية التنقل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي حكم البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.