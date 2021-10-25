شاهد: دمار كبير في صقلية جرّاء تهاطل أمطار غزيرة

أدى هطول الأمطار في جنوب إيطاليا إلى غرق الطرق بالكامل، مما أدى إلى غمر السيارات شبه الكامل وحبس الناس في منازلهم. وقام رجال الإطفاء المئات من عمليات الإنقاذ في الجزيرة، والعديد منها كانت مخصصة لمساعدة الأشخاص المحاصرين في المنازل والسيارات. وأغلقت المدارس يوم الإثنين أبوابها أمام التلاميذ.
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