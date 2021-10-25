شاهد: مسيرة الأغنام السنوية تجمع الجماهير في مدريد

عاد مهرجان Transhumance الإسباني التقليدي إلى شوارع مدريد يوم الأحد بعد أن تم إلغاؤه في العام السابق بسبب وباء كورونا.

ويتضمن المهرجان مسيرة شهيرة للأغنام حيث ملأ الشارع أكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز مما أدى إلى تحويل حركة المرور بعيدًا عن وسط المدينة.

المهرجان، الذي يقام منذ 1994، هو حدث تقليدي يشارك فيه الآلاف من الأغنام "تسد" ويشهد خروج حشود غفيرة لرؤية مسيرتهم.