فيديو: أفغانيات يتظاهرن في العاصمة كابول احتجاجا على "صمت" العالم

نزلت قرابة عشر نساء أفغانيات إلى أحد شوارع كابول الثلاثاء، للتنديد ب"صمت" المجتمع الدولي إزاء "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي" في أفغانستان، قبل أن تمنع حركة طالبان مجددا وسائل الإعلام من الاقتراب من مسيرتهن.

وحملت النساء لافتات كتب عليها: "لماذا يراقبنا العالم بصمت؟"، و"الحق في التعليم" و"الحق في العمل". وكان من المقرر تنظيم المظاهرة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وقالت الناشطة في المجتمع المدني حسناء سادات: "نتظاهر للمطالبة بحقوقنا، فلماذا يصمت العالم اليوم؟ لماذا لا تولي الأمم المتحدة اهتمامها بالنساء؟ الفقراء يصرخون يوميا وأطفالنا يموتون، والرجال يشكون من البطالة وينتحرون، لماذا يصمت العالم؟ لماذا لا أحد ينصت إلينا؟ لماذا نحبس في البيوت؟ وإلى متى سنظل كذلك؟ أليس من حق النساء أن ينشطن في المجتمع؟"

لكن المظاهرة نُقلت في اللحظة الأخيرة إلى مدخل "المنطقة الخضراء" السابقة، حيث توجد مباني العديد من السفارات الغربية، علما بأن معظمها غادر أفغانستان بعد سيطرة طالبان.

وقالت وحيدة أميري، إحدى منظمات التحرك لوكالة فرانس برس: "نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة دعم حقوقنا في التعليم والعمل. نحن محرومات من كل شيء حاليا".

ومثل هذه المظاهرات ممنوعة وتم إخمادها بعنف منذ تولي طالبان مقاليد الحكم في آب/أغسطس. وقالت أميري: "ليس لدينا أي شيء ضد طالبان، فقط نريد التظاهر بسلام". وطلب مسلحو الحركة الموجودون عند مدخل المنطقة الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، من المتظاهرات ووسائل الإعلام الابتعاد.

ثم قام نحو عشرة عناصر من طالبان، غالبيتهم مسلحون، بإبعاد الصحافيين وصادروا الهاتف النقال لأحد الصحافيين المحليين الذي كان يلتقط الصور، حسبما شاهد مراسل فرانس برس.

وتتزايد وتيرة المظاهرات الرمزية التي تنظمها نساء في كابل منذ الأسابيع الماضية. ففي الخميس الماضي، سُمح لقرابة 20 امرأة بالتظاهر لأكثر من 90 دقيقة، غير أن العديد من الصحافيين المحليين والأجانب الذي كانوا يغطون المظاهرة، تعرضوا للضرب على أيدي عناصر من طالبان.