فيديو: عمال لدى شركة أمازون يتجمعون في نيويورك في مسعى لتكوين نقابة عمالية

تجمع عمال حاليون وسابقون لدى شركة أمازون أمام أحد مراكز التوزيع التابع للشركة في مدينة نيويورك، دعما منهم لتكوين نقابة عمالية.

وقدم منظمون من النقابات أكثر من ألفي توقيع إلى مسؤولي مكتب العمل الفدرالي، في محاولة لتكوين نقابات عمالية في مركز أمازون للتوزيع، في جزيرة ستيتن في نيويورك، وهي خطوة رئيسية للتصريح بالتصويت، الذي يمكن أن تنبثق عنه أول نقابة عمالية في أكبر متجر تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وسيتعين على المجلس الوطني للعلاقات العمالية فحص التوقيعات، وتأكيد أن المنظمين جمعوا توقيعات من نحو 30 في المائة على الأقل من أصل 7 آلاف موظف تقريبا، يعملون في أربع منشآت متجاورة لأمازون.

وتعد محاولة تكوين اتحاد نقابي لعمال شركة أمازون في نيويورك ثاني محاولة، لتأسيس وحدة تفاوض جماعي في أكبر متجر تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.