الصين تفرض تدابير عزل على مدينة تعد أربعة ملايين نسمة جرّاء كوفيد

فرضت السلطات الصينية الثلاثاء إغلاقا على مدينة لانتشو الواقعة شمال غرب البلاد والتي تعد أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وجاء في بيان للحكومة المحلية "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة"، فيما أعلنت الصين عن 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس.

في بكين، حيث من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 شباط/فبراير، تم تأجيل الماراثون الذي كان سيشارك فيه حوالي 30 ألف عداء في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى أجل غير مسمى "من أجل الحد من انتقال الوباء"، بحسب المنظمين.

وأُرجئ ماراثون ووهان، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه 26 ألف شخصا الأحد الماضي في المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019، في اللحظة الأخيرة لنفس الأسباب.

وطلب مسؤول في بلدية بكين من السكان تجنب السفر "غير الضروري" خارج المدينة وكذلك التجمعات الكبيرة في الوقت الحالي.

وطلبت السلطات من أي شخص يصل إلى بكين من منطقة تم فيها رصد الاصابة بكوفيد ابراز نتيجة اختبار سلبية.