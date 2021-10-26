عاد أطفال المدارس الابتدائية في بنغالور الهندية إلى الفصول الدراسية مع إعادة فتحها بعد 18 شهرًا من الإغلاق، الذي يعد واحدا من أطول عمليات الإغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا.

تقدم العديد من المدارس خيار الحضور إلى المدرسة أو تلقي الدروس عبر الإنترنت. بينما يقول بعض الآباء إنهم حريصون على إعادة أطفالهم إلى المدرسة، يشعر آخرون بالقلق من أن عودة الأطفال إلى المدرسة ليست آمنة بما يكفي.