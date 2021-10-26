عاجل
euronews_icons_loading
مومباي، الهند، الاثنين 4 أكتوبر 202

عاد أطفال المدارس الابتدائية في بنغالور الهندية إلى الفصول الدراسية مع إعادة فتحها بعد 18 شهرًا من الإغلاق، الذي يعد واحدا من أطول عمليات الإغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا.

viber

تقدم العديد من المدارس خيار الحضور إلى المدرسة أو تلقي الدروس عبر الإنترنت. بينما يقول بعض الآباء إنهم حريصون على إعادة أطفالهم إلى المدرسة، يشعر آخرون بالقلق من أن عودة الأطفال إلى المدرسة ليست آمنة بما يكفي.

No Comment المزيد من