خلال لقائه ميركل في برلين.. العاهل الأردني يثمن دعم ألمانيا لبلاده بنحو نصف مليار يورو

استقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور برلين في إطار جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا والمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله عبّر خلال لقائه المستشارة ميركل بمناسبة قرب انتهاء ولايتها، عن تقديره لـ"العلاقات المتينة" بين البلدين، مثمناً الدعم الذي أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة 483.7 مليون يورو لعام 2021.

وتمول حزمة المساعدات الجديدة مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مثل المياه والتعليم والتوظيف والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، لتمويل مشاريع مخصصة للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أشاد الملك عبد الله بالعمل مع المستشارة ميركل خلال فترة حكمها التي امتدّت أكثر من 15 عاماً، "إذ شهد البلدان شراكة قوية بُنيت على الالتزام بالعمل لإحلال السلام العالمي والاستقرار، وفقاً لما ذكرته "بترا".

وأكد الملك على أن "إنجازات" ميركل، خلال الأعوام الماضية، "تشهد على قيادتها المتوازنة، كما ساعدت عالمنا في التصدي للعديد من الأزمات، آخرها جائحة كورونا وتداعياتها"، على حد تعبيره.

واعتبر العاهل الأردني أن جهود ميركل ساهمت في تعزيز التفاهم المشترك، معرباً عن امتنانه لجهودها خلال توليها المسؤولية من أجل تعزيز الشراكات لبناء عالم أكثر ازدهارا وسلاما، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

ومنح الملك عبدالله المستشارة ميركل خلال هذه الزيارة وسام النهضة المرصع، الذي يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، "لجهودها الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية"، وفقاً للخبر الذي نشرته "البترا"، في موقعها على الشبكة العنكبوتية.