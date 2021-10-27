شاهد | احتجاجات لليلة الثانية على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم

لليلة الثانية على التوالي واصل المتظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم ليل الثلاثاء-الأربعاء احتجاجاتهم، فيما واصلت قوات الأمن اعتقال شخصيات سياسية بارزة.

وجاءت الاعتقالات بعد ساعات قليلة من سماح الجيش لرئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك وزوجته بالعودة إلى منزله.

وكان حمدوك، الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة، قد اعتقل برفقة العديد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية، عقب استيلاء الجيش على السلطة يوم الإثنين.

ويهدد استيلاء الجيش على السلطة بوقف انتقال السودان الهش إلى الديمقراطية، الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في العام 2019 وحكومته الإسلامية في انتفاضة شعبية.

وتعهد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها في يوليو/ تموز 2023، وتعيين حكومة تكنوقراط. لكن منتقديه يشككون في جدية الجيش بشأن التخلي عن الحكم لحكومة مدنية.

ويأتي الانقلاب قبل أسابيع فقط من موعد تسليم البرهان قيادة مجلس السيادة إلى أحد المدنيين. ويتكون المجلس من مدنيين وعسكريين. وكانت حكومة حمدوك تضطلع بتسيير شؤون البلاد اليومية.