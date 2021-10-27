شاهد: انحسار "لا يمكن إيقافه" لمياه البحر الميت

فقد البحر الميت ثلث مساحته منذ عام 1960 وهو ما غير من طبيعة المناطق المحيطة به.
وكان منتجع "عين جدي" في ذروة شهرته في إسرائيل خلال ستينيات القرن الماضي حين كان بإمكان الزوار التمتع بأحواض المياه الساخنة قبل السباحة في مياه البحر الميت المالحة.
ولكن المنطقة الآن صارت عبارة عن مستنقعات صغيرة من المياه في مساحة هائلة من الصحراء تحيط بها منحدرات من الشرق والغرب.
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