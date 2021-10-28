غزة: قضاء حماس يحكم بالاعدام على 6 فلسطينيين بتهمة "التخابر" مع اسرائيل

أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة حماس في غزة الخميس انه اصدر احكاما بالاعدام على ستة فلسطينين أدينوا ب"التخابر مع اسرائيل"، وأحكاما بالسجن على مدانين آخرين بالتهمة نفسها خلال الشهرين الحالي والماضي.

وقال بيان لهيئة القضاء العسكري الخميس انها "أصدرت خلال شهري ايلول/سبتمبر الماضي وتشرين الأو/أكتوبر الجاري، أحكاماً بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة".

وأضافت أن ذلك يندرج "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت هيئة القضاء العسكري أن "جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".

ودعت المتخابرين إلى تسليم انفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا "من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".

وبموجب القانون الفلسطيني يحتاج حكم الاعدام الي مصادقة من الرئيس الفلسطيني، ولكن حركة حماس تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة ونفذت عددا من أحكام الاعدام بدون موافقة محمود عباس .

وأعرب مركز الميزان لحقوق الانسان في قطاع غزة عن قلقة من استمرار إصدار أحكام الاعدام في غزة ويطالب بوقف العقوبة.

وقال في بيان إن "مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى وقت إصدار البيان في تاريخ 21 من الشهر الجاري وصل الى 13 حكما ."

وأضاف " بلغ عدد احكام الاعدام 31 حكما منذ انضمام دولة فلسطين في 18 آذار/مارس 2019 إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأكد مركز الميزان أن أحكام الاعدام هي "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".