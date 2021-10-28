"إي.آي.جي" ومقرها الولايات المتحدة مرشّحة بقوة لشراء أنابيب غاز أرامكو

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة "إي.آي.جي" التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة أُدرجت في القائمة المختصرة كمشتر محتمل لأنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، وهي جزء من صفقة قد تتجاوز 17 مليار دولار ومن المرجح أن تكتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مصادر أخرى في وقت سابق إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تتطلع لبيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز.

وكانت أرامكو أعلنت في شهر نيسان/أبريل الماضي أنها أبرمت صفقة مع "إي أي جي" (غلوبال إنرجي بارتنرز) ستتلقى بموجبها 12,4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب .

وذكرت أرامكو حينها أنها و"إي أي جي" ستشكلان مشروعاً مشتركاً تحتفظ الأولى فيه بحصة نسبتها 51% فيما يمتلك الإئتلاف حصة 49%، مما سيسمح للمجموعة السعودية بالحصول على "حوالى 12,4 مليار دولار"، وبموجب هذا المشروع، تستأجر "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز التابعة لأرامكو لمدة 25 عاماً.