نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وشريكته ينتظران توأمين

أعلن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الانكليزي وقائد منتخب البرتغال، وشريكته جورجينا رودريغيس ينتظران توأمين.

وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العام 5 مرات، وهو أب لأربعة أطفال، على حسابه في انستغرام الخميس "يسعدني إخباركم أننا نتوقع توأمين. قلوبنا مليئة بالحب - لا يمكننا الانتظار لمقابلتكما"، وارفقها بصورة له ولشريكته تظهر الموجات فوق الصوتية لصورة الأشعة.

ولد الابن الأكبر للنجم البرتغال ويدعى كريستيانو جونيور ، في حزيران/يونيو 2010. وبعد سبع سنوات وتحديدا في حزيران/يونيو 2017، أصبح رونالدو والدا لتوأمين هما إيفا وماتيو.

ولدت ألانا مارتينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهي أول طفل يولد من ارتباطه مع الإسبانية جورجينا رودريغيس.

وكان رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، أعلن في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم عام 2017 ، أنه يريد انجاب سبعة أطفال.