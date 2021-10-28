على الرغم من فقدانه 20 كيلوغراماً من وزنه.. كيم جونغ أون بصحة جيدة

قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية إن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتمتع بصحة جيدة على الرغم من فقدانه 20 كيلوغراماً من وزنه خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الوكالة خلال جلسة إحاطة مغلقة بالبرلمان الكوري الجنوبي إنها استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل فيديوهات فائقة الدقة للتحقق من حالة كيم الصحية.

وانتشرت تكهنات دولية كبيرة بشأن صحة كيم (37 عاماً) خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد ظهوره بوزن أقل مما كان عليه سابقاً.

كيم جونغ أون أ ب

وزعمت إحدى الصحف أن كيم استخدم بديلاً يشبهه للظهور في بعض المناسبات العامة مؤخرا وهي تقرير رفضه جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي ووصفه بأنه لا أساس له.

وقال خبراء المخابرات في كوريا الجنوبية إن التغير الملحوظ في شكل كيم يعود في الأغلب لجهوده في خسارة الوزن من أجل تحسين صحته.

وأكدوا أنه لا يبدو عليه المعاناة من أي مشاكل صحية كما أنه استمر في حضور المناسبات العامة دون انقطاع خلال نفس الفترة وبعدها.

وأكدوا أن كيم إن كيم شارك في مناسبات وأنشطة عامة لمدة 70 يوما حتى الآن هذا العام، بزيادة 45٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.