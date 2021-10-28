السودان | اتساع رقعة الاحتجاجات لرافضي الانقلاب العسكري.. وبايدن يدعو إلى إعادة السلطة المدنية

السودان | اتساع رقعة الاحتجاجات لرافضي الانقلاب العسكري.. وبايدن يدعو إلى إعادة السلطة المدنيةمحادثة
تسارعت وتيرة الأحداث في السودان منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة بقيادة عبد الله حمدوك، ونفذ فجر الإثنين الماضي. وفيما قال عبد الفتاح البرهان إن الانقلاب نفذ لتجنب شبح الحرب الأهلية، بدأت جهات دولية تزيد الضغط على الخرطوم، توازياً مع احتجاجات في الشارع. البنك الدولي أولاً علق مساعدته إلى السودان، كما علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان، فيما دانت دول غربية استيلاء الجيش على السلطة.
أدناه أبرز المستجدات.
الرئيس الأمريكي يطالب بعودة السلطة إلى الحكومة المدنية الانتقالية
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين في السودان يوم الخميس على الإفراج على المعتقلين فورا وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية.
وقال بايدن في بيان صدر بعد وقت قصير من مغادرته واشنطن لحضور اجتماع مجموعة العشرين في روما "الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع شعب السودان وكفاحه السلمي لدعم أهداف ثورة السودان".
مقتل متظاهر على الأقل الخميس
قتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بشمال العاصمة السودانية، على ما أفادت لجنة اطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، لافتة الى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة".
مجلس الأمن يطالب بتشكيل حكومة مدنية
إطلاق الغاز المسيل للدموع
اطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للانقلاب في السودان في حي بوري في شرق الخرطوم، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.
الانقلاب في السودان: سبعة قتلى على الأقل منذ يوم الإثنين
قتل سبعة متظاهرين على الأقل وجندي في السودان منذ حصول الانقلاب العسكري الإثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري الخميس.
وقال فقيري لوكالة فرانس برس "يوم الإثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".
بلينكن يندد باستيلاء الجيش على السلطة
ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن فى اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى يوم الخميس باستيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.
وقال بلينكن على تويتر إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.
إعفاء 6 سفراء من مناصبهم
قال التلفزيون الرسمي السوداني يوم الأربعاء إن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم.
وأعفى البرهان كل من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.
وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز يوم الثلاثاء إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين.