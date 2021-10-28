السودان | اتساع رقعة الاحتجاجات لرافضي الانقلاب العسكري.. وبايدن يدعو إلى إعادة السلطة المدنية



قتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بشمال العاصمة السودانية، على ما أفادت لجنة اطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، لافتة الى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة".

وحملت لجنة الأطباء "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية ما حصل. وميليشيا الجنجويد متهمة بعمليات تطهير اتني وتجاوزات عدة في إقليم دارفور وقد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو نائب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين المتظاهرين إلى ثمانية على الأقل منذ بدء الانقلاب وحتى الآن.

