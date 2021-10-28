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السودان | اتساع رقعة الاحتجاجات لرافضي الانقلاب العسكري.. وبايدن يدعو إلى إعادة السلطة المدنية

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بقلم:  يورونيوز
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سودانيون خلال مواجهات مع قوات الامن في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجت على الانقلاب العسكري
سودانيون خلال مواجهات مع قوات الامن في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجت على الانقلاب العسكري   -   حقوق النشر  AFP
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تسارعت وتيرة الأحداث في السودان منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة بقيادة عبد الله حمدوك، ونفذ فجر الإثنين الماضي. وفيما قال عبد الفتاح البرهان إن الانقلاب نفذ لتجنب شبح الحرب الأهلية، بدأت جهات دولية تزيد الضغط على الخرطوم، توازياً مع احتجاجات في الشارع. البنك الدولي أولاً علق مساعدته إلى السودان، كما علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان، فيما دانت دول غربية استيلاء الجيش على السلطة.

أدناه أبرز المستجدات.

28.10.2021
20:44

الرئيس الأمريكي يطالب بعودة السلطة إلى الحكومة المدنية الانتقالية

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين في السودان يوم الخميس على الإفراج على المعتقلين فورا وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وقال بايدن في بيان صدر بعد وقت قصير من مغادرته واشنطن لحضور اجتماع مجموعة العشرين في روما "الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع شعب السودان وكفاحه السلمي لدعم أهداف ثورة السودان".

28.10.2021
19:18

مقتل متظاهر على الأقل الخميس


قتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بشمال العاصمة السودانية، على ما أفادت لجنة اطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، لافتة الى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة".
وحملت لجنة الأطباء "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية ما حصل. وميليشيا الجنجويد متهمة بعمليات تطهير اتني وتجاوزات عدة في إقليم دارفور وقد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو نائب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين المتظاهرين إلى ثمانية على الأقل منذ بدء الانقلاب وحتى الآن.
 
28.10.2021
16:24

مجلس الأمن يطالب بتشكيل حكومة مدنية
 

دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس، المجلس العسكري في السودان إلى "إعادة تشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون" وذلك في بيان صدر بالإجماع وأدان الانقلاب.
وعبر البيان عن قلق المجلس "العميق من الاستيلاء العسكري على السلطة".
ودعا نص البيان، الذي صاغته بريطانيا وتم تخفيف حدته بشدة من قبل روسيا، إلى استئناف الحوار السياسي "دون شروط مسبقة" و"الإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام الحق في التجمع السلمي" كما طالب جميع الأطراف بضبط النفس.
28.10.2021
16:17

إطلاق الغاز المسيل للدموع 


اطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للانقلاب في السودان في حي بوري في شرق الخرطوم، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.
ويواصل متظاهرون سودانيون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي. وأعاد المتظاهرون الخميس نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين.
 
28.10.2021
10:11

الانقلاب في السودان: سبعة قتلى على الأقل منذ يوم الإثنين

قتل سبعة متظاهرين على الأقل وجندي في السودان منذ حصول الانقلاب العسكري الإثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري الخميس.

وقال فقيري لوكالة فرانس برس "يوم الإثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".
 

28.10.2021
08:40

بلينكن يندد باستيلاء الجيش على السلطة 

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن فى اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى يوم الخميس باستيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وقال بلينكن على تويتر إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.

28.10.2021
08:39

إعفاء 6 سفراء من مناصبهم 

قال التلفزيون الرسمي السوداني يوم الأربعاء إن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم.

وأعفى البرهان كل من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز يوم الثلاثاء إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين.