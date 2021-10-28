شاهد: العاملون بالقطاع الخاص يتظاهرون للمطالبة برفع الأجور في تونس

خرج المئات من العاملين في القطاع التونسي الخاص للتظاهر في مدينة صفاقس اليوم الخميس من أجل المطالبة برفع أجورهم وخاصة في مواجهة الظروف الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد-19.

وكان الفرع الإقليمي للاتحاد العام للشغل بصفاقس قد دعا للإضراب عن العمل ليوم واحد الخميس اعتراضاً على الأجور الحالية للعاملين.

وشارك في الإضراب والتظاهر عاملون في 150 مؤسسة خرجوا في مسيرة بعد الوقفة أمام مقر الاتحاد العام للشغل فرع مدينة صفاقس.

وقال محمد عباس، الكاتب العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد بصفاقس، إن الإضراب يأتي في إطار قانوني وهو حق مكفول للعاملين وخاصة بعد ما قدموه من "تضحيات" خلال أزمة الوباء.

وقال أحد المتظاهرين من العاملين في العيادات الخاصة، إن أولئك الذين عملوا في مجال الصحة طوال الوباء يجب أن يروا زيادة في رواتبهم.

وأضاف "نحن الجيش الأبيض واجهنا فيروس كورونا وقدمنا الكثير من صحتنا وقمنا بواجبنا عندما تم إيقاف جميع القطاعات الأخرى".

وقالت عائشة أمامو، وهي عاملة نسيج، إنها ومثلها من العاملات يعملن لساعات طويلة دون أن يتم زيادة أجورهن.

وقال حفيظ حفيظ، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه "يجب احترام الاتفاقات الموقعة" مشيراً إلى اتفاقية زيادة رواتب العمال التي تم التوقيع عليها من قبل اتحاد الصناعة والتجارة.