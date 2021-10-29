شاهد: أول فيديو للملكة إليزابيث منذ إلغاء مشاركتها في قمة المناخ بسبب وعكة صحية

أول فيديو رسمي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية منذ الإعلان عن عدم حضورها فعالية قمة المناخ في غلاسكو باسكتلندا.

نشر قصر باكنغهام، مقاطع مصورة لمراسم حفل منح الشاعر ديفيد قسطنطين ميدالية الملكة الذهبية للشعر لعام 2020 خلال لقاء افتراضي جرى الخميس مع صاحبة التاج البريطاني البالغة من العمر 96 عاما والتي كانت قضت ليلة في المستشفى ما دفعها لإلغاء مشاركتها في القمة.

وقال سيمون أرميتاج، رئيس لجنة الجائزة خلال الفعالية: "إن قسطنطين شاعر إنساني، وغالباً ما توصف أعماله بذلك."

ونشر قسطنطين مجموعة أعمال ذات مستوى عالمي تتمثل في أحد عشر ديوانا شعرياً.

ومازحت الملكة قسطنطين بعد استلامه الميدالية متسائلة أين سيضع الميدالية فيما رد الشاعر بأنه فخور بحصوله على الميدالية وسيضعها في مكان آمن.

وتعتبر هذه المشاهد المصورة، أول فيديو رسمي للملكة منذ أن أعلنت انسحابها من حضور مؤتمر المناخ (كوب 26) الذي سيعقد في غلاسكو شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة زعماء العالم.

ومنذ خروج الملكة من المستشفى، نشر القصر صورًا فوتوغرافية للملكة وهي تعقد اجتماعات افتراضية مع سفيري كوريا وسويسرا لدى المملكة المتحدة.