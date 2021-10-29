دراسة: الأشخاص الملقّحون ضد كوفيد-19 ينقلون عدوى متحور دلتا مثلهم مثل غير الملقّحين

أظهرت دراسة علمية أُجريت في بريطانيا أن لدى الأشخاص الملقّحين ضد فيروس كوفيد-19 نفس القدرة على نقل عدوى الإصابة بمتحور دلتا من أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.

ففي بحث استغرق عاما كاملا وشمل دراسة حالة 621 شخصا في بريطانيا كانوا يعانون من أعراض خفيفة لوباء كورونا، وجد العلماء أن كمية جزيئات الفيروس وهي على ذروتها هي نفسها لدى الفئتين ولا علاقة لها بأخذ اللقاح من عدمه بحسب ما نشرته مجلة ذا لانسيت العلمية المرموقة.

كما أظهرت الدراسة أن 25% من الأشخاص الملقحين الذين اختلطوا بشخص مصاب قد أصيبوا أيضا بالعدوى فيما بلغت النسبة لدى من يتلقوا اللقاح نحو 38%.

وقد عكف العلماء على دراسة امتدت من سبتمبر أيلول 2020 إلى نفس الشهر من سنة 2021 حاولوا خلالها معرفة الفروق في كمية الفيروس ونسبة تكاثره وانحساره بين أولئك الذين أخذوا جرعتين من لقاح كوفيد-19 وبين من لم يتلقحوا.