عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المملكة المتحدة

دراسة: الأشخاص الملقّحون ضد كوفيد-19 ينقلون عدوى متحور دلتا مثلهم مثل غير الملقّحين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مرضى مصابون بوباء كورفيد-19 في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات روسياز تاريخ: 27-10-2021
مرضى مصابون بوباء كورفيد-19 في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات روسياز تاريخ: 27-10-2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

أظهرت دراسة علمية أُجريت في بريطانيا أن لدى الأشخاص الملقّحين ضد فيروس كوفيد-19 نفس القدرة على نقل عدوى الإصابة بمتحور دلتا من أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.

ففي بحث استغرق عاما كاملا وشمل دراسة حالة 621 شخصا في بريطانيا كانوا يعانون من أعراض خفيفة لوباء كورونا، وجد العلماء أن كمية جزيئات الفيروس وهي على ذروتها هي نفسها لدى الفئتين ولا علاقة لها بأخذ اللقاح من عدمه بحسب ما نشرته مجلة ذا لانسيت العلمية المرموقة.

كما أظهرت الدراسة أن 25% من الأشخاص الملقحين الذين اختلطوا بشخص مصاب قد أصيبوا أيضا بالعدوى فيما بلغت النسبة لدى من يتلقوا اللقاح نحو 38%.

وقد عكف العلماء على دراسة امتدت من سبتمبر أيلول 2020 إلى نفس الشهر من سنة 2021 حاولوا خلالها معرفة الفروق في كمية الفيروس ونسبة تكاثره وانحساره بين أولئك الذين أخذوا جرعتين من لقاح كوفيد-19 وبين من لم يتلقحوا.