ألماني أمام القضاء بتهمة قتل رجل والإضرار بآخرين بعدما قطع لهم أعضاءهم التناسلية

مَثُل رجلٌ ألماني أمام القضاء في مدينة ميونيخ بعد اتّهامه بقتل شخص وتشويه أجسامَ آخرين والإضرار بهم بعد إجرائه عمليات جراحية غير قانونية لأعضائهم التناسلية.

الرجل البالغ من العمر 66 عاماً والذي لم يكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالخصوصية، قال لهيئة المحكمة إنه نفذ تلك العمليات الجراحية بناءً على طلب أولئك الرجال.

وأشار المدّعى عليه إلى أنه عرض في البداية تقديم خدمات جنسية على مواقع "السادية والمازوخية" من أجل جني الأموال لسداد الديون المتراكمة عليه.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجل قام في وقت لاحق، بتوسيع خدماته من خلال إجراء عمليات جراحية على طاولة مطبخه، حيث كان يخبر ضحاياه بأنه طبيب ماهر.

وأقرّ المدّعى عليه أن بتر العضو الذكري لثمانية رجال، بين صيف العام 2018 وربيع العام 2020، لكنّه نفى مسؤوليته عن وفاة رجلٍ قضى بعد أيام قليلة من قيام المدّعى عليه بإجراء عمل جراحي له.

وعثرت الشرطة على جثة الضحية في صندوق بعد ثلاثة أسابيع من وفاته.