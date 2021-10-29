شاهد: ممرضات يبحرن بقوارب خاصة لتلقيح مجتمعات الجزر النائية في بيرو

ابحرت الممرضات البيروفيات بالقوارب عبر بحيرة تيتيكاكا الشهيرة يوم الأربعاء بحثا عن مجتمعات تعيش في جزر عائمة نائية لتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.
ابحرت الممرضات البيروفيات بالقوارب عبر بحيرة تيتيكاكا الشهيرة يوم الأربعاء بحثا عن مجتمعات تعيش في جزر عائمة نائية لتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.
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