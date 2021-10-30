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إيطاليا

بايدن سيجتمع بنظيره التركي إردوغان الأحد في روما

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بقلم:  يورونيوز
تصافح الرئيسان بايدن وإردوغان قبل البدء بأعمل قمة العشرين في روما 30 أكتوبر 2021
تصافح الرئيسان بايدن وإردوغان قبل البدء بأعمل قمة العشرين في روما 30 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  Erin Schaff/AP
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أعلن مسؤول أميركي، اليوم، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، في روما، على هامش مجموعة العشرين، وسط توترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

توترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة، لا سيما بسبب استحواذ تركيا على نظام دفاع روسي على الرغم من عضويتها في الناتو.

كما تخلى إردوغان للتو عن طرد عشرة سفراء غربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، دعوا إلى إطلاق سراح المحسن والراعي عثمان كافالا، الذي سُجن لمدة أربع سنوات دون محاكمة في تركيا.