بايدن سيجتمع بنظيره التركي إردوغان الأحد في روما

أعلن مسؤول أميركي، اليوم، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، في روما، على هامش مجموعة العشرين، وسط توترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

توترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة، لا سيما بسبب استحواذ تركيا على نظام دفاع روسي على الرغم من عضويتها في الناتو.

كما تخلى إردوغان للتو عن طرد عشرة سفراء غربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، دعوا إلى إطلاق سراح المحسن والراعي عثمان كافالا، الذي سُجن لمدة أربع سنوات دون محاكمة في تركيا.