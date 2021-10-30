وزير الخارجية اللبناني: "شركاء دوليون" طلبوا من ميقاتي عدم الاستقالة على خلفية تصريحات قرداحي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر يوم السبت إن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية وذلك بعدما استدعت المملكة سفيرها من بيروت وطردت السفير اللبناني وحظرت الواردات اللبنانية.

جاء بيان عون عقب اجتماع وزراي لخلية أزمة بهدف حل الشقاق الدبلوماسي الناشب بعد بث تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن.

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر "حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

وزير الخارجية اللبناني: "ميقاتي لن يتسقيل"

قال وزير الخارجية اللبناني يوم السبت إن "جهات دولية" طلبت من رئيس الوزراء نجيب الميقاتي عدم الاستقالة بسبب خلاف دبلوماسي متصاعد مع السعودية وبعض بلدان الخليج الأخرى.

وصرح الوزير عبد الله بو حبيب للصحفيين بعد اجتماع أزمة بهذا الشأن بأن "عدة شركاء دوليين" قالوا لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاستقالة، فعليه أن يستبعد هذا الأمر.

وعقدت مجموعة من الوزراء اللبنانيين اجتماع أزمة السبت لمناقشة خلاف دبلوماسي متصاعد مع السعودية شهد طرد المملكة السفير اللبناني وحظر كافة الواردات اللبنانية.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت إن ريتشارد مايكلز نائب رئيس البعثة الأمريكية في لبنان حضر الاجتماع، وامتنع عن ذكر المزيد من التفاصيل.

وإذا استقال قرداحي، فقد يحذو حذوه وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية، وذلك في وقت تواجه الحكومة خلاله أزمة بالفعل بسبب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس آب 2020.

الكويت بعد السعودية والبحرين

سارت الكويت السبت على خطى السعودية والبحرين وقرّرت الطلب من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة أراضيها واستدعاء سفيرها في بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان "دولة الكويت قرّرت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت خلال 48 ساعة".

اتصال ميقاتي-قرداحي

لاحقاً من ليل الجمعة-السبت، أفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني أن نجيب ميقاتي اتصل بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه "تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب" لإصلاح العلاقات بين لبنان والدول العربية، في أعقاب قرار المملكة العربية السعودية والبحرين طرد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها من بيروت رداً على تصريحات قرداحي بشأن حرب اليمن.

تغريدات الحريري

من جهته أشار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى أن حزب الله المدعوم من إيران يتحمل مسؤولية الشقاق الدبلوماسي بين لبنان ودول خليجية من بينها السعودية.

وقال الحريري في سلسلة من التغريدات إن "المسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي"، ثم أضاف "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد إيران عن لبنان، واوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين".

يأتي ذلك بعد أن أمرت السعودية سفير لبنان لديها بمغادرة البلاد وفرضت حظراً على الواردات من ذلك البلد إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيها الحرب على اليمن ودور التحالف العسكري، الذي تقودة المملكة العربية السعودية. وعلى ما يبدو فقد أدلى قرداحي بتصريحاته قبل توليه الوزارة. وفي سياق متصل، طلبت البحرين من السفير اللبناني مغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

قلق الجامعة العربية

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، عبرت جامعة الدول العربية عن قلقها من "التدهور السريع" الذي تشهده العلاقات اللبنانية-الخليجية، وناشد أمينها العام، أحمد أبو الغيط المسؤولين في دول الخليج "بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار".