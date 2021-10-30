مقتل 12 مدنياً وسقوط جرحى في انفجار قرب مطار عدن جنوب اليمن

قتل 12 شخصا السبت في انفجار في محيط مطار عدن في جنوب اليمن الغارق بالحرب، حسبما أفاد مسؤول أمني حكومي رفيع وكالة فرانس برس، من دون أن تتضح أسباب الانفجار حتى الآن.

وقال المسؤول في القوات الحكومية الموجود في عدن "12 قتيلا سقطوا في انفجار وقع قرب البوابة الأولى في محيط مبنى مطار عدن الدولي"، مضيفاً "الانفجار لم تُعرف أسبابه" بعد.

وتابع أن هناك أشخاصاً أصيبوا في الانفجار وأن إصابات بعضهم "حرجة"، مشيراً إلى أنّ "الانفجار لم تُعرف أسبابه" بعد. وأظهر تسجيل مصور لفرانس برس رجالا يقومون بسحب جثة من بين أنقاض، وسيارات محترقة، ورجال أطفاء يعملون على إخماد حرائق.

وشهدت مدينة عدن وهي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دولياً، عدة تفجيرات دامية في السنوات الأخيرة نُسبت إلى الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلد الفقير، أو تبنتها جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، قتل ستة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكباً يقل مسؤولين في عدن، وفق مصادر أمنية أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.

وكان مطار عدن هدفا لهجوم بصواريخ باليستية في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. واستهدف الهجوم في حينه مبنى المطار عند وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إليه وأدى إلى سقوط 26 قتيلاً على الأقل، من بينهم ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحافي.

ويأتي الهجوم في عدن في وقت يشن الحوثيون هجوماً منذ شباط/فبراير الماضي للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال اليمن، في حملة قتل فيها آلاف من الطرفين.