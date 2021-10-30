شاهد | ثوران بركان "كومبري بييخا" مستمر بعد خمسة أسابيع على التوالي

يستمر بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية في إطلاق الحمم البركانية بعد أكثر من خمسة أسابيع على ثورانه.

ودفعت تدفقات الصخور المنصهرة من بركان "كومبري بييخا" إلى إجلاء حوالي 7500 شخص من الجزيرة التي يقطنها نحو 85 ألفاً، ودمرت أكثر من 2100 مبنى، معظمها منازل.

وغطت الحمم البركانية أكثر من 900 هكتار من الأراضي الزراعية بشكل رئيسي، وتلك المساحات الشاسعة تحتاج إلى وقت قبل أن يتمكن سكان الجزيرة من استصلاحها مجدداً.

لم ير العلماء الذين يراقبون الثوران أي مؤشر على خمود البركان بينما تستمر أنهار الحمم البركانية في التدفق ببطء نحو البحر.