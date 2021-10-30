واشنطن وباريس وبرلين ولندن تبدي قلقاً "متناميا" حيال النشاطات النووية لايران

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اليوم، السبت، عن "قلقها العميق والمتزايد" بشأن أنشطة إيران النووية، ودعت طهران إلى "تغيير مسارها" بعد اجتماع زعمائهم على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربعة: "مقتنعون بأنه لا يزال من الممكن التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015 مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما) من أجل ضمان على المدى الطويل أن يكون البرنامج النووي الإيراني مخصصاً حصرياً للأغراض السلمية، وينص على رفع العقوبات".

وأضاف البيان أن رفع العقوبات لن يكون ممكناً إلا إذا غيرت إيران مسارها.