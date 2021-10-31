لماذا يحتاج مطار برلين الدولي لمساعدات مالية جديدة عاجلة؟

صرحت رئيسة الشركة المشغلة لمطار برلين الدولي السبت أن المطار الذي افتتح العام الماضي بعد تأخير لأكثر من ثماني سنوات في حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية "بسرعة" لتجنب الإفلاس.

وقالت أليتا فون ماسنباخ في مقابلة مع صحيفة "تاغيسشبيل" التي تصدر في برلين "نحتاج إلى أموال بسرعة، نحتاج إلى سيولة".

وأضافت أن السيولة المتوافرة لدى الشركة المشغلة التي تملكها الدولة ومقاطعة براندنبورغ حيث يقع المطار، ومدينة برلين تسمح لها بالعمل بشكل طبيعي "حنى الفصل الأول من 2022".

لكنها أوضحت أنه يترتب على الشركة أيضا أن تسدد "دفعة كبيرة لتسديد ديونها" في شباط/فبراير، لذلك تحتاج إلى مساعدة سريعة لعملياتها اليومية.

ويفترض أن تحصل الشركة بحلول 2026 على نحو 2,4 مليار يورو في المجموع من مالكيها.

وقالت فون ماسنباخ التي تترأس إدارة الشركة المشغلة في بداية تشرين الأول/أكتوبر إن "حاجتنا إلى هذا القدر من المال من أجل مطار برلين أمر مرير جدا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "ليست هناك خطة بديلة".

وكلف المطار الذي تم تأجيل افتتاحه مرات عدة بسبب مشكلات فنية متعددة وشبهات بفساد، حتى الآن أكثر من ستة مليارات يورو، أي ثلاثة أضعاف مما كان متوقعا.

وقد بدأ تشغيله مع انهيار حركة النقل الجوي بسبب وباء كوفيد-19.