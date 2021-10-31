شاهد | إردوغان يلتقي بايدن على هامش مؤتمر مجموعة العشرين في روما

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، في إطار اجتماعات مجموعة العشرين في روما.

وأشارت التقارير إلى أن بايدن يعتزم إخبار أردوغان أن دولتيهما بحاجة إلى إيجاد سبل لتجنب الأزمات بينهما، حيث تعرض تحالفهما للاختبار من خلال التهديد بعدم الاعتراف بالسفير الأمريكي، وقيام تركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع اس – 400.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضا القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا وليبيا، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس السبت.

وكان مسؤول أمريكي أفاد يوم أمس السبت أن بايدن سيحذر أردوغان خلال الاجتماع من أن أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الثنائية وأنه يجب تحاشي الأزمات.

وأمر أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري بطرد سفراء عشر دول غربية من بينها الولايات المتحدة لإصدارهم بيانا طالب بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا لكنه سحب تهديده.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين "بالتأكيد سيشير الرئيس إلى ضرورة إيجاد سبيل لتجنب حدوث أزمات مثل تلك الموجودة حاليا وأن القيام بإجراء متسرع لن يفيد الشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا".