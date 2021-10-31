شاهد | الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجراً عراقياً كانوا في شاحنة عند الحدود مع بولندا

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن الشرطة الفدرالية اعتقلت 23 مهاجراً على الحدود الألمانية البولندية صباح الأحد واحتجزت اثنين من المهربين المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إن عدة أطفال كانوا بين المهاجرين الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني. وكان جميع المهاجرين من العراق، فيما يحمل المهربان الجنسية السورية.

وتوقفت السيارة بالقرب من بلدة جورليتز الحدودية شرق ألمانيا.

وأفادت الوكالة أن سائق السيارة ورفيقه فرّا في البداية أثناء مداهمة الشرطة لكنهما اعتقلا فيما بعد وصودرت الشاحنة.

وعثرت الشرطة الأسبوع الماضي، على جثة عراقي داخل شاحنة صغيرة بالقرب من الحدود البولندية في محاولة تهريب لاجئين. وعُثر على الجثة بعد رصد نحو 30 شخصاً يخرجون من الشاحنة بالقرب من مدينة غورليتس.

ولا يزال سائق السيارة البالغ من العمر 42 عاماً فاراً.

وسجلت السلطات في ألمانيا زيادة في عدد المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني من بولندا في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ معدل الأفراد الذين اعتقلتهم في بعض الأيام عدة مئات من الأشخاص يومياً.

الكثير ممن اعتقلتهم الشرطة هم من العراقيين والسوريين الذين سافروا إلى بيلاروس ثم عبروا إلى بولندا قبل التوجه غربا إلى ألمانيا أملا في طلب اللجوء هناك.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول وحده، تم إيقاف ما يقرب من 5000 شخص أثناء عبورهم الحدود من بولندا إلى ألمانيا.