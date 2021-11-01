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اليمن

22 قتيلا على الأقل بقصف للمتمردين اليمنيين أصاب مسجدا جنوب مأرب

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بقلم:  يورونيوز
مدينة مأرب اليمنية
مدينة مأرب اليمنية   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم بصاروخ شنّه المتمردون الحوثيون مساء الأحد وأصاب مسجدا في مديرية جوبة قرب مدينة مأرب الاستراتيجية حيث تدور معارك محتدمة، حسبما أفاد الاثنين مسؤول حكومية ووزير يمني.

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وقال المسؤول الحكومي لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته "قُتل 22 (شخصا) بينهم أطفال وجرح 19 في قصف صاروخي للحوثيين استهدف مسجدا تابعا لمركز ديني للسلفيين في مديرية الجوبة" على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، بينما أفاد وزير الإعلام معمر الارياني بمقتل 29.