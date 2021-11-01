الإصابات بفيروس كورونا تفوق 246 مليون حالة والوفيات تتجاوز 5 ملايين حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 246.78 ‬مليون شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و232548.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة

وفيات: 748688 - اصابات 46024797

الهند

وفيات: 458186 - اصابات 34273300

البرازيل

وفيات 607462 - اصابات 21793401

المملكة المتحدة

وفيات 140632 - اصابات 9057629

روسيا

وفيات 472879 - اصابات 8513790

تركيا

وفيات 70576 -اصابات 8031739

فرنسا

وفيات 117671 -اصابات 7160548

إيران

وفيات 126303 - اصابات 5924638

الأرجنتين

وفيات 115935 -اصابات 5287447

إسبانيا

وفيات 87368 - اصابات 5011148

قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق

وفيات 23170 - اصابات 2055248

38 ‬‬‬‬- المغرب

وفيات 14667 - اصابات 945960

42 - الأردن

وفيات 11038 - اصابات 862541

46 - الإمارات

وفيات 2136 - اصابات 739824

48 ‬- تونس

وفيات 25231 - اصابات 712318

50 - لبنان

وفيات 8547 - اصابات 642014

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.