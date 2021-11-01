الإصابات بفيروس كورونا تفوق 246 مليون حالة والوفيات تتجاوز 5 ملايين حول العالم

الإصابات بفيروس كورونا تفوق 246 مليون حالة والوفيات تتجاوز 5 ملايين حول العالممحادثة
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 246.78 مليون شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و232548.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة
وفيات: 748688 - اصابات 46024797
الهند
وفيات: 458186 - اصابات 34273300
البرازيل
وفيات 607462 - اصابات 21793401
المملكة المتحدة
وفيات 140632 - اصابات 9057629
روسيا
وفيات 472879 - اصابات 8513790
تركيا
وفيات 70576 -اصابات 8031739
فرنسا
وفيات 117671 -اصابات 7160548
إيران
وفيات 126303 - اصابات 5924638
الأرجنتين
وفيات 115935 -اصابات 5287447
إسبانيا
وفيات 87368 - اصابات 5011148
قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق
وفيات 23170 - اصابات 2055248
38 - المغرب
وفيات 14667 - اصابات 945960
42 - الأردن
وفيات 11038 - اصابات 862541
46 - الإمارات
وفيات 2136 - اصابات 739824
48 - تونس
وفيات 25231 - اصابات 712318
50 - لبنان
وفيات 8547 - اصابات 642014
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.