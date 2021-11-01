شاهد: مسابقة لأفضل أزياء الكلاب خلال عيد الهالوين في بروكلين

تنافس عشرات الكلاب في مسابقة سنوية للأزياء احتفالا بعيد الهالوين في منتزه "فورت غرين بارك" في بروكلين، حيث وجد أصحابها أنفسهم في مواجهة التحدي.

وقالت منظمة المسابقة إميلي لاوسون: "إن هذه الدورة في نسختها 23 بدأت كما لو أن مجموعة أصدقاء قرروا أن يلبسوا كلابهم زيا ويشاركوا في المسابقة في الحديقة، وهذا ما فعلوه لسنوات عدة، والتظاهرة تنمو وتكبر".

وأضافت إميلي قولها: "الأشياء التي يبحث عنها حكام المسابقة هي أن تكون الأزياء محلية الصنع قد أعدت لغرض المسابقة، وليست ملابس جاهزة، والمشاركون مرحب بهم طبعا في المنافسة، وبشكل عام يكون هناك موضوع للمشترك في العرض".

وتقول المشاركة ألانا ديفيس إنها تبنت كلبها "هاوي" الذي أصيب بالشلل قبل ثلاثة أعوام، وهو الآن على كرسي متحرك عندما يخرج، مبينة أنها لم تكن تعتقد على الإطلاق أنها ستفوز في مثل هذه المسابقة.

وتضيف ديفيس بقولها إنها شعرت بضرورة فعل شيء لأجل كلبها، وجعله يستغل كرسيه كافضل ما يكون، وقد قضى وقتا ممتعا بالفعل.