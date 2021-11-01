رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يعلن فوزه بعد انتخابات "صعبة للغاية"

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فوزه الإثنين بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات الوطنية.

وقال كيشيدا "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالي الديمقراطي و(حزب) كوميتو". وتابع "حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديمقراطي".

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من 2 في المئة بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية الوباء إلى الإنفاق الدفاعي.

وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.